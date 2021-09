Nordnet-analytiker øyner muligheter i energi

Oljelagrene verden over, inkludert de amerikanske, har falt betydelig den senere tid og befinner seg nå på nivåene fra 2018.

Dette er underliggende positivt for oljeprisen, som nå har passert 76 dollar per fat i løpet av natten, mener analytiker i Nordnet Roger Berntsen.

Brentoljen er opp 0,5 prosent til 76,24 dollar pr. fat torsdag morgen, mens WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 72,27 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 75,76 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Berntsen mener de store lagertrekkene skyldes kombinasjonen av kraftige vekstimpulser i verdensøkonomien og begrenset oljeproduksjon fra OPEC landene.

OPECs kuttavtale, som ble inngått som en respons på de ekstreme negative effektene av pandemien, er for øvrig ventet å opphøre i mai 2022.

Økt appetitt

Mindre produksjon av fornybar energi i Europa som vind, har videre bidratt til enorm etterspørselsøkning etter gass, mener Nordnet-analytikeren.

«Dessuten har meldinger om at Kina vil slutte å finansiere kullprosjekter i 2026 bidratt til økt appetitt for gass som energikilde. Mao. ser forholdene gode ut for selskapene innfor energisektoren, i alle fall på kort sikt», konkluderer Berntsen.