Kostnadssjokk for fornybart skifte – vil koste godt over et halvt oljefond

Enorme summer er i omløp når den globale energimiksen skal bli fornybar, fremfor å benytte fossile energikilder som olje, gass og kull. Temaet fikk ekstra fokus under FN-møtet denne uken da Kinas president Xi Jinping erklærte at landet ikke lenger skal finansiere kullkraftverk i utlandet. USAs president Joe Biden presset også hardt på at alle land må bidra til skiftet.

Det er uansett hevet over enhver tvil at overgangen til det fornybare kommer med en høy prislapp.

I Italia har arbeidsgiverforeningen General Confederation of Italian Industry (Confindustria) regnet på hva overgangen vil koste for støvel-landet. Det har kommet frem til en sluttsum på 650 milliarder euro, cirka 6.550 milliarder kroner, over det neste tiåret.

Lederen av forbundet, Carlo Bonomi, mener at staten må ta en større del av regningen.

«Den nasjonale planen sørger kun for finansieringen av 6 prosent av det som er nødvendig for overgangen. Nesten 94 prosent må dekkes av selskapene», sa Bonomi under forbundets generalforsamling, ifølge Reuters.

General Confederation of Italian Industry Den italienske arbeidsgiverforeningen grunnlagt i 1910.

Grupperer mer enn 113.000 frivillige medlemsbedrifter.

Har mer en 4,2 millioner medlemmer.

Jobber for å fremme Italias økonomiske vekst og dermed vekst for medlemsbedriftene.

Økonomisk vekst

Italia ble hardt rammet av coronapandemien og slet lenge med overfylte sykehus og svært høye smittetall. Landet er på vei ut av krisen og Bonomi forventer at landets økonomi vil stige med 6 prosent i år. Han advarer uansett mot høye gasspriser og råvarepriser, spesielt på metall.

«Vi må ta de store utfordringene i de globale markedene seriøst. Det viktigste er ikke å fokusere på veksten i år, men vekstraten fra 2022 og fremover. Den må være solid og varig», mener Bonomi.

På kort sikt mener han at den virkelige utfordringen for landet er å opprettholde sterk vekst og å fullt ut utnytte pakken på 200 milliarder euro som kommer fra EUs hjelpefond for å få i gang økonomien som er hardt rammet av pandemien.