Bruker milliarder for å holde strømregningen nede

Det kunngjorde statsminister Mario Draghi i en tale til arbeidsgiverorganisasjonen Confindustria torsdag.

Tiltakene skal særlig rettes mot fattige og sårbare italienere.

– Uten innblanding fra myndighetene ville strømprisen økt med nesten 40 prosent i neste kvartal, og gassprisen med 30 prosent, mener Draghi.

Derfor skal systemkostnadene fjernes fra gassprisen for alle, og strømprisen for familier og småbedrifter. Systemkostnader legges til gass- og strømregninger for å dekke alt fra insentiver for fornybar energi til nedleggelsen av atomkraftverk.

I tillegg skal Draghis regjering øke strømsubsidiene for mindre bemidledes. Pengebruken kommer i tillegg til en pakke på 12 milliarder euro til energisubsidier som ble kunngjort i juni.

