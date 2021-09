Questerre går for karbonlagring

Questerre Energy Corporation har levert en søknad til Ministry of Energy and Natural Resource i Quebec for test av reservoar for potensiale for karbonlagring, går det frem av en børsmelding fredag.

Ifølge meldingen vil driften i hovedsak bestå av injeksjonstester for å samle inn data både på sikkerhetsraten av injeksjon og lagringspotensialet. Selskapet identifiserte lagringsformasjonen tidligere i år etter å ha studert «deres proprietære seismikk og brønndata», heter det.

«Selskapet holder eksklusive rettigheter for å utforske lagringsreservoar over 1 million acres i Quebec. Planene er underveis for 2D og 3D seismikkundersøkelse over områder for å identifisere ytterligere reservoarer», heter det.