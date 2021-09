Ser oljeprisen over 80 dollar

Råvarehandelsgiganten Vitol mener oljeetterspørselen vil kunne øke med en ekstra halv million fat pr. dag i vinter, og at oljeprisen kan stige til over 80 dollar fatet, ifølge Bloomberg.

Vitol-sjef Russell Hardy viser til at de høyere gassprisene vil kunne styrke oljeetterspørselen, og at dette kan tvinge Opec+ til å utvide forsyningene til markedet.

Oljeetterspørselen ligger nå rundt 4 millioner fat pr. dag under nivåene fra 2019. Hardy venter at den vil stige tilbake til 2019-nivåene innen midten av neste år.

Han peker på at Europas gasslagre vil ligge på rundt 78 prosent av normale nivåer gjennom oktober, som tyder på et strammere marked i vintermånedene, når etterspørselen øker.

– Alle uroer seg over at vi mangler deler av lagrene som vi pleier å ha. Om vinteren er etterspørselen for gass massivt høyere enn gassetterspørselen om sommeren. Du er nødt til å lagre, konstaterer Hardy overfor Bloomberg.

Også Goldman Sachs spår høyere oljepriser, særlig hvis vintermånedene blir kaldere enn vanlig.

Finansgiganten, gjennom Jeff Currie, leder for råvareanalyse, estimerte tidligere denne uken at oljeprisen kan stige til over 90 dollar fatet, 10 dollar høyere enn meglerhusets tidligere prognose.

Fredag formiddag handles Brent-oljen til rundt 77,30 dollar fatet og WTI-oljen til rundt 73,30 dollar fatet.