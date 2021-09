– Helt riktig.

Bygger ny LNG-fabrikk for BP

I tillegg til økt inntjening kommer en ny LNG-fabrikk som selskapet etter planen skal ha klar og i drift for BP i oktober 2023.

– Den er på en fastkontrakt som tjener 150 millioner dollar pr. år fra oktober 2023 i 20 år fremover. Så dette selskapet vil nokså sikkert gå fra under 200 til nærmere 500 millioner dollar i EBITDA i 2024, dersom dagens gass- og oljepriser holder seg der de er.

Golar-sjefen sier at det gjenstår 400 millioner dollar i investeringer på LNG-fabrikken til BP, av en totalpris på 1,4 milliarder dollar.

Han forteller at bestillingen fra BP kom etter at man hadde sett resultatene fra det som var Golar og verdens første flytende LNG-fabrikk som ble igangsatt i 2018.

– Den har operert uten nedetid som er bedre enn alle andre som har prøvd å gjøre noe tilsvarende. Den er så bra at BP har bestemt seg for å bestille en til av oss, sier Staubo.

Posisjonerer seg for fortsatt gassfest

Som følge av omorganiseringen har Golar satset oppstrøms - altså mot produksjon og transport av flytende naturgass, fremfor leveranser ut i lokale gassmarkeder med regassifiseringsskip.

Staubo påpeker at oppstrømsdelen av LNG-bransjen går best når gassprisen er høy, mens det motsatte er sant for nedstrømsvirksomheten - det er når gassprisene er lave at man tjener penger på import og gasskraftverk.

– Så dere tror at gassprisene skal holde seg relativt høye?

– Vi tror at gassprisen de neste fem årene er betydelig høyere enn de foregående fem årene, sier Staubo.

Han legger til at Golar ser «en viss utmattethet» blant de store globale olje- og gasselskapene for å investere i nye produksjonsenheter for gass selv.

– Derfor ser man det man ser i dag – at gassprisene er betydelig høyere. For oss som kan bevege oss raskt og har en fleksibel løsning, som er billigere enn alternativene, så legger det et grunnlag for det vi kaller superprofitt på vår «fryseteknologi».

Tror ikke Europa kommer utenom gassen

At Europa skal klare å løse energiutfordringen sin med batterier og enda mer fornybar energi, tror Staubo ligger mange, mange år frem i tid.

– Europa har de seneste fem til ti årene strukturelt nedskalert investeringer i atom- og gasskraftverk, og økt investeringene i fornybar. Samtidig har man svingninger når det er sol og vind. Det sammenfaller ikke alltid med energibehovet, gjennom døgnet og året. Siden man ikke har noen effektiv måte å lagre elektrisitet på får man mye større svingninger i strømprisene.

– Og batteriteknologien er ikke der at det er effektivt å lagre strøm over tid. Så man ser et behov for et grunnleggende tilbud av strøm, uavhengig av når det blåser og solen skinner. Der er gass helt unikt, fortsetter Staubo.

Han peker på at BP forventer en vekst i LNG-markedet med 50 prosent frem til 2030.

– Gass er den reneste av fossile brensler og den er tilgjengelig.