BW Energy har ikke tatt noen formell beslutning i Brasil

BW Energy kommenterer spekulasjoner i media rundt et oppkjøp av Golfinho-feltet i Brasil, som Petrobras ønsker å avhende.

I meldingen mandag skriver BW Energy at selskapet «kontinuerlig ser på muligheter for å kjøpe eiendeler på linje med konsernets uttalte strategi. Det er ingen garanti for at selskapet vil fullføre en slik prosess».

Konkret har konsernet ikke tatt noen formell beslutning om å erverve noen av eiendelene som for tiden selges av Petrobras, fremgår det.