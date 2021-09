ABG Sundal Collier forventer en rekke kurstriggere på kort sikt

-

ABG Sundal Collier tar opp dekning av OHT, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 25 kroner. Ifølge TDN Direkt ser tallknuserne en rekke kurstriggere på kort sikt for OHT, og peker på sammenslåingen med fornybarvirksomheten til Subsea 7 i oktober, en sannsynlig tildeling av nye og bedre kontrakter og forbedrede kvartalsresultater.

ABG estimerer at antall vindturbiner vil økes til omtrent 30.000 i 2030, opp fra rundt 8.000 i dag. Ifølge TDN Direkt forventer også meglerhuset bedre marginer for bransjen som helhet, og ser for seg et nytt stort hopp i etterspørselen for installasjoner i 2025.

DNB Markets anbefaler Subsea 7

I mandagens rapport fra DNB Markets anbefales kjøp av aksjer i Subsea 7 med et kursmål på 85 kroner. Meglerhuset venter at Subsea 7 og OHT i løpet av relativt kort tid vil rapportere en fullført sammenslåing av sine fornybaraktiviteter.

I begynnelsen av juli ble det kjent at Subsea 7 slår sin fornybarvirksomhet sammen med OHT og danner Seaway 7. Det sammenslåtte selskapet, som skal fokusere på offshore vind, vil eies 72 prosent av Subsea 7 og 28 prosent av OHT.

Seaway 7 vil i første omgang overta OHTs notering på Euronext Growth, men med en fremtidig notering på Oslo Børs i sikte.

Mandag omsettes Subsea 7 for 66,98 kroner mens OHT omsettes for 18,70 kroner.