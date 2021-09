Oljeprisen bikker over 80 dollar fatet

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,84 prosent til 80,20 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,89 prosent til 76,12 dollar fatet.

Ikke siden oktober 2018 har Brent-prisen vært så høy.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 79,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Opec vil senere i dag legge frem sin «World Oil Outlook»-rapport.

Flere faktorer

Økende etterspørsel etter drivstoff er blant faktorene som nå påvirker oljeprisen. I tillegg er det fortsatt begrenset produksjon ved amerikanske raffinerier etter orkanen «Ida».

Søndag kveld meldte BP at nesten en tredel av deres bensinstasjoner i Storbritannia er utsolgt for to av de vanligste typene bensin.

Ifølge Reuters har i tillegg Opec+ fått problemer med øke produksjonen grunnet underinvesteringer og vedlikeholdsforsinkelser som følge av pandemien.

«Styrking av oljeprisen fortsetter nå forbi det selv de fleste bullish tradere bare kunne drømme om for noen måneder siden», skriver Rystad Energys Louise Dickson i en oppdatering.

Hun mener at de amerikanske tilbudsbegrensningene vil fortsette å gi oljeprisene oppside, ettersom at den Ida-relaterte driftsstansen fortsatt vil påvirke amerikansk tilbud i første kvartal 2022.

Det globale oljebehovet forventes i starten av 2022 å nå samme nivåer som før pandemien.

Ingen overraskelse

DNB Markets Kyrre Aamdal skriver i dagens morgenrapport at det ikke er en stor overraskelse at oljeprisen bikker 80 dollar. Han påpeker at en viktig driver har vært oppgangen i gassprisene som også steg markert i går og i natt.

«I Europa er gasslagrene på sitt laveste på over ti år for denne tiden av året, før fyringssesongen starter. I tillegg er det ikke bare høye energipriser i Europa (og i Norge) som skaper bekymringer, men at det skal oppstå en mer omfattende situasjon med begrenset tilgang på energi og tilsvarende høye priser», skriver seniorøkonomen.

Han trekker frem at veksten i Kina har medført økt etterspørsel etter energi, samtidig som mange land ønsker å kutte elektrisitets- og varmeproduksjon basert på kullkraft.

«Høye energipriser har imidlertid ført til at flere land har restarter både olje- og kullfyrte kraftverk», skriver Aamdal.

Spådommer

Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs tror oljeprisen nå skal videre opp.

Banken har økt prognosene for prisen på brent-oljen innen utgangen av året til 90 dollar fatet, opp fra den tidligere spådommen på 80 dollar.

Oppjusteringen begrunnes med økt drivstoffetterspørsel og strammere tilbud på grunn av etterspillene etter «Ida».