Én kandidat igjen for Okea

Det kinesiske verftet CIMC Raffles er i siste runde med forhandlinger med Okea rundt en kontrakt for levering av en FPSO til Vette-prosjektet i Nordsjøen, melder Upstream.

Ifølge kilder til Upstream skal verftet Cosco Shipping Heavy Industry ha besluttet å forlate diskusjonene med Okea, delvis på grunn av utfordringer med prosjektfinansieringen.

Okea selv har til Upstream uttalt at de jobber mot en beslutning innen november som vil gjøre at man vil bevege seg mot en endelig investeringsbeslutning for Vette og Grevling-funnene i tredje kvartal 2022.

– Okea signerte en intensjonsavtale (MoU) med Yantai CIMC Raffles Offshore i mai 2020, og er for øyeblikket i de siste rundene med forhandlinger rundt en basic engineering-kontrakt (FEED) til CIMC og deres datterselskap Brevik Engineering, sier adm. direktør Svein Liknes til Upstream.