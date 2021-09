I et intervju med CNBC skriver Jim Cramer at investorer burde fortsette å kjøpe oljeaksjer, samtidig som oljeprisen er på sitt høyeste nivå siden oktober 2018.

Cramer er en tidligere hedgefondforvalter på Wall Street, samt medgrunnlegger i nettsiden TheStreet.com. I dag er han dog mer kjent som tv-personlighet, der han er programleder for finansprogrammet Mad Money.

Til tross for en liten nedtur så langt i dag, er oljeprisen opp over seks prosent den siste uken. Samtidig er den opp 88 prosent fra samme tid i fjor.

Spår videre oppgang

Mandag var energisektoren den beste på S&P 500-indeksen, med en oppgang på om lag tre prosent i gjennomsnitt. Til tross for at energisektoren er opp 40 prosent så langt i 2020, mener Cramer det fortsatt er stor oppside.

– Jeg mener fortsatt at man bør kjøpe oljeaksjer. Du kan egentlig kjøpe hva som helst innenfor sektoren, du kommer til å tjene penger, skriver han til CNBC.

Cramer trekker frem ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources og Chevron som sine favoritter innenfor sektoren. Disse anbefalingene kommer til tross for at Cramer tidligere har uttalt at oljeselskaper vil slite med å kutte utslipp, og at dette vil få negative konsekvenser for aksjekursen.

– Selskapene har enorme utslipp, og det er ikke sånn at dette plutselig vil endre seg. Samtidig tror jeg at noen av selskapene virkelig prøver å kutte utslippstallene, avslutter Cramer.