Baumann har sagt opp i GNP Energy

Administrerende direktør August Baumann har levert sin oppsigelse og forlater GNP Energy for å forfølge andre muligheter utenfor konsernet, går det frem av en børsmelding.

Styret beklager avgangen, og viser til at Baumann «på kort tid har klart å etablere et sterkt fundament for videre vekst i konsernet».

Samtidig har styret i dag kalt inn til ekstraordinær generalforsamling med forslag til endringer av styret.

De største aksjonærene ønsker at styremedlem Gisle Sveva overtar som styreleder, mens Glenn Nøstdahl går inn som styremedlem og styreleder Ketil Sundal fratrer sitt styreverv.

Sveva vil fra og med dato for ekstraordinær generalforsamling fungere i rollen som arbeidende styreleder, samt fungerende daglig leder til man har funnet en erstatter for Baumann. Sundal vil fortsette som konsulent for selskapet med formål å støtte administrasjonen i GNP Energy.

De største aksjonærene i GNP Energy er Nøstdahls heleide GN Power Holding (69,29 prosent), Arne Fredlys AF Capital Management (10,00 prosent) og Martin Gustafssons Margus Holding (9,95 prosent).