Equinor inngår avtale om CO2-håndtering

Tirsdag undertegnet Equinor og Rosneft en samarbeidsavtale om CO2-håndtering, ifølge en melding onsdag.

Avtalen bygger på de to selskapenes strategiske partnersamarbeid i Russland.

På bakgrunn av dette langvarige samarbeidet, og for å støtte målene i Parisavtalen, vil Equinor og Rosneft jobbe sammen for å utvikle lavkarbonløsninger og redusere karbonavtrykket fra sine fellesprosjekter, heter det i meldingen.

I henhold til avtalen skal selskapene dele erfaring og utforske muligheter på områder som reduksjon i fakling og metanutslipp, energieffektivitet og rapportering av klimagassutslipp.

Equinor og Rosneft skal også vurdere et potensielt samarbeid for å se på muligheter for bruk av fornybare energikilder, karbonfangst, -utnyttelse og -lagring samt løsninger for lavkarbon-hydrogen.