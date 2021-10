Horisont Energi i diskusjon med investorer

Horisont Energi er i diskusjoner med flere infrastrukturinvestorer rundt prosjektfinansiering av selskapets andel av Barents Blue ammoniakkanlegget i Hammerfest, opplyses det i en børsmelding.

Prosessen med investorene startet sommeren 2020, og de inviterte investorene har blitt presentert prosjektet og invitert til en due diligence-prosess, hvor relevant prosjektinformasjon har blitt delt i et dedikert datarom i løpet av første halvår 2021.

– Som kommunisert da vi børsnoterte Horisont Energi, så verdsetter vi infrastrukturfond som en sannsynlig kilde til finansiering for ammoniakkfasiliteten. Den tidligere annonserte samarbeidsavtalen med Equinor og Vår Energi former basisen for å fremskride diskusjonene med større internasjonale infrastrukturinvestorer. Horisont Energi planlegger å signere en intensjonsavtale med en eller flere av de utvalgte investorene før prosjektets konseptseleksjon, planlagt i 2022, sier adm. direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i Horisont Energi.