Tidligere Glencore-topp Alex Beard var frem til 2019 en av verdens mektigste oljetradere, nå har han startet opp investeringsfondet Adaptogen Capital som skal investere i batterilagring over hele Storbritannia, skriver Reuters.

Investeringsfondet vil etter planen bygge ut batterilagring med en kapasitet på 500 megawatt, det skal kunne bidra til å gi opptil 750.000 hjem en stabil krafttilførsel fra fornybare kilder.

Investeringsnyheten kommer samtidig som landet står midt i sin verste energikrise på flere tiår, som har sendt gassprisene til himmels. For å dekke strømforbruket har britene måttet ty til kullkraft.

– Den nåværende krisen er bare en smakebit av hva vi vil oppleve oftere og oftere, Batterier gir kraftnettet den stabiliteten det trenger for at vi skal kunne gjennomføre energiomstillingen, sier Beard

Pr i dag har Storbritannia 1,1 gigawatt med batterilagringskapasitet som bidrar til å stabilisere nettet. Ytterligere 15 gigawatt er under utbygging eller på planleggingsstadiet, i stor grad av fornybarselskaper. Nasjonale myndigheter har anslått at i et scenario hvor Storbritannia dekarboniserer hurtig vil landet trenge om lag 40 gigawatt lagringskapasitet innen 2050.

Glencore-milliarder

Beard, som i dag sitter på en eierandel på 2 prosent i Glencore, i dag verdsatt til 1,2 milliarder dollar, er også involvert i blankosjekkselskapet Energy Transition Partners hvor han har en eierandel på 10,15 prosent. Selskapet som skal investere i det grønne skiftet ble notert i Amsterdam i sommer. I forbindelse med noteringen hentet selskapet inn 175 millioner euro.

I Beards glansdager i Glencore sto hans team for tradingen av så mye som 7 prosent av verdens olje.

– Jeg har tid til en ny karriere i energimarkedene, det blir ikke olje og gass, men det er karbonomstillingen som kommer til å være mest relevant de neste 25 årene, sier 54-åringen til nyhetsbyrået.