Gigantkabelen til Storbritannia vil øke nordmenns strømregning

Statnett selv mener det vil bli en priseffekt over tid på 2–3 øre pr. kwh, forteller konsernsjef Hilde Tonne til NTB.

– Det utgjør under en 50-lapp i måneden for en husholdning, sier hun.

Det er likevel vanskelig å forutse effekten det vil få på en gitt dag, ifølge Tonne. Hun trekker frem Nordlink, kraftkabelen som går mellom Norge og Tyskland, som i forrige uke var nede for vedlikehold.

– Da så vi heller ikke noen effekt på prisen eller kraftsystemet av det. Det er vanskelig å se effekten fra én kabel på en dag, en uke eller over tid i et kraftsystem som nå er i en helt spesiell situasjon, sier hun og sikter til høye gass- og CO2-priser og lite vind i Europa, samt lav fyllingsgrad i de norske magasinene.

– En ingeniørbragd

Utbyggingen av den undersjøiske kabelen er en ingeniørbragd og et viktig klimaprosjekt som hele fornybarsamfunnet er avhengig av, mener Tonne. I tillegg vil Norge som energinasjon tjene godt på slik utveksling over landegrensene.

– Det er samfunnsøkonomisk veldig bra for Norge. Det er en forutsetning for vårt kraftsystem at vi har utveksling med våre naboland, sier hun.

Norge har hatt mellomlandsforbindelser i 60 år. Dette gjør Norge i stand til å ha et værbasert kraftsystem, som vannkraft, uten at vi trenger å overinvestere for å kunne ha forsyningssikkerhet i såkalte tørrår, påpeker Statnett-sjefen. Det gjør også Norge i stand til å selge kraft når magasinene renner over.

Når det gjelder timingen for prøveåpningen av gigantkabelen, så er den interessant, syns Tonne:

– Det er klart at når verden og Norge er i den spesielle situasjonen vi er i – nesten i en perfekt storm der alt skjer på en gang – da gir det oss i hvert fall oppmerksomhet.

Strømprisene går ned fredag

Strømprisene i Norge regnes hver dag ut fra tilbud og etterspørsel, samt hvor mye kraft som flyttes fra ett område til ett annet. Det norske kraftmarkedet er inndelt i fem ulike områder, og det henger tett sammen med resten av Norden og det europeiske kraftmarkedet.

Kommunikasjonssjef Stina Johansen i den nordiske kraftbørsen Nord Pool sier at prisene i Storbritannia har vært betydelig høyere enn i Sørvest-Norge (NO2), hvor den nye kabelen går i land. Likevel går strømprisene i dette området ned fredag.

– I samtlige timer vil det flyte kraft fra Norge til England. Samtidig ser vi at prisene i NO2 nå har gått ned tre dager på rad – fra litt over 1 krone pr. kilowattime til 82 øre i morgen.