Nikola trekker frem Nel for å nå de langsiktige målene

Det er en del av Nikolas langsiktig strategi å inngå partnerskap langs hele verdikjeden til hydrogen, og både samarbeidet med Opal Fuels og Nel vil bidra til dette.

Det skriver Nikola i en twittermelding natt til fredag norsk tid, etter at det i går ble kjent at selskapet har inngått en intensjonsavtale (MoU) med Opal Fuels for utvikling, konstruksjon og operasjon av hydrogenfyllestasjoner i Nord-Amerika, hvilket Nel også leverer til selskapet.

«Etableringen av samarbeidet med Opal Fuels og vårt langsiktige forhold med vår teknologipartner Nel, blant andre, vil bidra til å skalere opp hydrogenfyllestasjoninfrastrukturen i Nord-Amerika», heter det i twittermeldingen fra selskapet.