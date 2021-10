Scatec: Vekstmålet i 2021 vil ikke bli nådd

Scatecs RMIPP-prosjekt i Sør-Afrika er forsinket, og selskapets vekstmål for 2021 vil nå ikke bli nådd, opplyses det i en børsmelding.

Scatec har blitt varslet av IPP-kontoret i Sør-Afrika at regjeringens godkjenningsprosess for RMIPP-prosjektet er forsinket og at tidspunktet for avslutning er flyttet til slutten av januar 2022, opplyses det.

Konstruksjonsstart for prosjektet er dermed ventet i første kvartal 2022, hvilket medfører at selskapet ikke når målet om 5,9 GW i operasjon eller under konstruksjon innen 2021.

I tillegg har selskapet bestemt at de ikke vil gå videre med prosjektene i Ukraina og Brasil, ettersom prisvekst på råvarer og utfordringer knyttet til globale verdikjeder preger marginene. Det fremkommer at selskapet forventer en total nedskrivning på 40-50 kroner millioner av utviklingskostnader knyttet til de to prosjektene, som vil fremkomme i resultatregnskapet for tredje kvartal 2021.

Den totale prosjektordrereserven til selskapet senkes dermed til 1.915 MW, fra 2.081 MW.

– Det er skuffende å ikke nå vekstmålet for 2021, men med vår historie og solide pipeline vil vi fortsette å levere vekst og langsiktig verdi. Sø -Afrika er hjemmemarkedet vårt, og vi gleder oss til å levere sårt tiltrengt elektrisitet under RMIPP -prosjektet, sier administrerende direktør i Scatec, Raymond Carlsen.

Det gjentas at målet fortsatt er å nå 15 GW i drift eller under bygging innen utgangen av 2025.