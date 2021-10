– Det er spesielt prosjektene i Brasil og Ukraina som blir påvirket av prisvekst og logistikkutfordringer, og Scatec lukker nå prosjektene for all fremtid, sier Mikkel Tørud, finansdirektør i Scatec, til TDN Direkt fredag morgen.

– De to konkrete prosjektene har blitt påvirket i stor grad av utfordringene knyttet til logistikk og prisvekst på råvarer, hvilket medfører at de ikke lenger er innenfor investeringsrammene vi må forholde oss til. Dette handler om spesifikke forhold til de to prosjektene, blant annet tilgangen på strøm og kontraktene vi oppnår med kunder i de spesifikke lokasjonene, sier Tørud, som videre er klar på at Sør-Afrika som geografisk lokasjon ikke har de samme utfordringene.

Scatec venter imidlertid en normalisering av både tilbudssideproblemer og prisvekst på lengre sikt, men ikke innen en ramme som vil gjøre prosjektene i Ukraina og Brasil attraktive.

Hva gjelder forsinkelsen i godkjennelsen fra myndighetene på RMIPP-prosjektet sier han derimot følgende:

– Meldingen fra myndighetene i Sør-Afrika ligger kun på dem, og det er ingenting vi kan gjøre annerledes frem til de har sett over alle dokumentene. Vi er klare for signering, og venter fortsatt at den endelige godkjennelsen vil komme i første kvartal 2022.

Det er forsinkelsen i RMIPP-prosjektet som medfører dagens nedjustering av vekstmål for 2021, sier Tørud, som er klar på utsiktene for øvrige prosjekter i porteføljen fortsatt går etter planen.