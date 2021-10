Meglerhus frykter Fjordkraft-smell

DNB Markets er enig med konsensus på Fjordkraft om justert EBITDA for tredje kvartal og forventer en fremdeles svak Consumer-margin. De høye strømprisene blir delvis kompensert for gjennom medvind i Business-segmentet, går det frem av en analyse fredag.

Med strømpriser som har steget med 2.136 prosent i juli, 635 prosent i august og 438 prosent i september, er DNB bekymret for at de negative konsekvensene fra fastprisavtaler vil bli signifikante i tredje kvartal. Imidlertid tror meglerhuset at Business-segmentet vil fortsette å tjene på det volatile markedet, slik det har gjort de siste kvartalene.

DNB gjentar hold, men senker sitt kursmål fra 60 til 52 kroner.