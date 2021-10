Skal kutte ladekøene drastisk

Sveitsiske ABB, som blant annet utvikler og omsetter produkter og teknologiske løsninger innen kraft og automasjon, har akkurat lansert en helt ny ladestasjon for elbiler. Den leverer massive 360 kW, ifølge en melding fra selskapet.

ABB omtaler den nye ladestasjonen som «verdens raskest lader for elektriske biler», med det passende navnet Terra 360.

Stasjonen skal i teorien være kapabel til å lade opp batteriet på en elbil på maks 15 minutter, og 100 kilometer rekkevidde skal du kunne få etter kun tre minutter. Det er ikke spesifisert en type elbil eller batteripakke i eksempelet, så her er nok variasjonen stor.

En stor fordel med den nye ladestasjonen er at den også har dynamisk distribusjon mot inntil fire biler samtidig (to stikk på hver side av stasjonen). Ladekøene burde dermed kunne kuttes kraftig.

Ladestasjonen blir tilgjengelig i Europa fra slutten av 2021 og fra 2022 i andre markeder.

FIRER: Fire biler skal kunne lade samtidig på ABB Terra 360. Foto: ABB

Flere konkurrenter

Blant de etablerte aktørene i Norge er Ionity en av de største. De skriver på sine hjemmesider at laderne kan levere inntil 350 kW, og ABB er en av partnerne til laderselskapet. En annen aktør, Fortum, oppgir på sine hjemmesider en effekt på mellom 75 og 300 kW på en lynlader, mens en hurtiglader har en effekt på 50 kW.

I juli var også Tesla-gründeren Elon Musk, som drifter egne Supercharger-ladere, ute på Twitter og meldte at Supercharger-nettverket ville bli oppgradert fra dagens 250 kW til 300 kW.

Det er likevel uvisst når oppdateringen vil skje.

En rask titt på PlugShares kart over ladepunkter i Norge viser derimot at effekten spriker mye mellom ladepunktene, noe de aller fleste elbileier mest sannsynlig har kjennskap til.

Kapasitetsutfordringer

Det er viktig å påpeke at effekten på ladestasjonene ikke er det eneste som avgjør hvor fort du kan lade bilen på vei opp til hytta i høstferien. Ladekapasiteten i hver enkelt elbil er definitivt avgjørende for hvor mye strøm den klarer å ta til seg på kortest mulig tid.

For fjorårets bestselger, Audi e-tron, ligger maks lynladefart på 150 kW for 55-utgaven, mens den når maks ved 120 kW i 50-utgaven. I tillegg mener Audi at e-tron 55 har en kontinuerlig ladeeffekt på 150 kW, hele veien fra 5-70 prosent ladenivå.

Teslas Long Range- og Performance-versjoner av Model 3 og Y, skal kunne ta imot 250 kW fra Teslas V3 Supercharger, mens andre nyere versjoner av Model S og X kan lade med inntil 225 kW etter en programvareoppdatering i sommer.

Porsche Taycan og Audi e-tron GT skal på sin side kunne ta imot inntil 270 kW.

På generell basis vil de fleste nyere elbiler kan lade mellom 100-150 kW, men unntaket er små og eldre modeller.