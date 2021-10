Etter at Scatec gikk ut med et resultatvarsel fredag ble aksjen sendt ned i kjelleren, og den seneste uken er aksjen ned over 13 prosent.

Nordea Markets som har hatt en kjøpsanbefaling på selskapet skriver i en analyse mandag at de ikke er overrasket og at nedjusteringen av guidingen var «fullt ut forventet». Derfor mener meglerhuset at aksjekursen nå indikerer at det vil bli begrenset med vekst utover selskapets nåværende portefølje, skriver TDN Direkt.

«Siste tids hendelser er en påminnelse om at nåværende smerte ikke nødvendigvis er forbigående på kort sikt», skriver meglerhuset i analysen.



Ifølge Nordea er det ingen quick-fix for solkraftselskapet, siden konkurransen bare vil bli hardere kombinert med inflasjon og høyere kostnader, melder TDN Direkt.

Nordea Markets har likevel en kjøpsanbefaling på selskapet, men kutter kursmålet med over 40 prosent til 200 kroner pr. aksje. Mandag formiddag blir aksjen handlet for cirka 150 kroner pr. aksje.

Fearnley også positive

En annen som synes aksjen også er interessant er Fearnley-analytiker Magnus Solheim. Etter at aksjen falt 15 prosent fredag morgen, mener Solheim at det nå åpner seg muligheter i Scatec, og synes aksjen ser «veldig interessant ut». Meglerhuset har for tiden Scatec «under review».

– Vi har hatt en salgsanbefaling på aksjen siden i fjor, med kursmål 170 kroner pr. aksje. Vi mener nå at det er god verdistøtte i selskapets produserende eiendeler, sier Solheim.



Scatec har hatt et mål om en kapasitet på 5,9 gigawatt (GW) i drift eller under bygging innen året er omme. Det mener Solheim har vært for ambisiøst. Nå som selskapet offentliggjør at målet ikke nås, er mye av usikkerheten borte.

– Den negative triggeren vi forventet er over, og man kan begynne fra scratch, sier han.