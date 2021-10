Analytikerens energifavoritter

I energisektorrapporten deres for oktober skriver analytikerne at energikrisen vil generere massiv kontantstrøm, men man må gå ut lengre ut i periferien og fokusere på de mindre selskaper for finne attraktive risk/reward.

LIKER LUNDIN: Analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets. Foto: Iván Kverme

I den tilsvarende rapporten fra juni ble Lundin og Okea fremhevet som de beste selskapene å investere i langsiktig. Og siden da har Okea har hatt en prisstigning på 40 prosent, mens Lundin har steget 6-7 prosent i samme periode. Okea har nytt godt av høye gasspriser på norsk sokkel, da rundt en tredjedel av produksjonen deres er nettopp gass.

Olje på topp

Nå fire måneder senere er Sveen-Nilsen og Lyngvær av samme oppfatning, og mener disse to selskapene fortsatt gir best risk/reward av selskapene de dekker.

Lundin Energy er den absolutte favoritten. Selskapet opplever for tiden en all time-high kontantstrøm, til tross for at det svenske oljeselskapet er like eksponert mot rallyet som pågår innen gass.



Sparebank 1 Markets-analytikerne forventer at selskapet vil vise til en fri kontantstrøm på nesten 600 millioner dollar i tredje kvartal. Samtidig forventes det at utbyttene vil øke i takt med produksjonsveksten i Sverdrup-feltet og den sterke frie kontantstrømmen.

Derfor har Sveen-Nilsen og Lyngvær satt et kursmål på 370 svenske kroner pr. aksje, opp fra dagens 337 kroner.

For Okea er kursmålet satt til 30 kroner pr. aksje, noe som tilsvarer en oppside på nærmere 50 prosent. Selskapet nyter godt av de spektakulære høye gassprisene og handles til 2022 P/E på 4x, selv om man halverer gassprisene fra dagens spotpriser.

Et riggselskap som trekkes frem er det amerikanske selskapet Valaris. SpareBank 1-analytikerne tror verdens største riggselskap vil få gode tider fremover. De har derfor oppjustert kursmålet fra 40 til 50 dollar pr. aksje, noe som indikerer en nesten 50 prosent oppside for aksjen.

Equinor nedgradert

En selskap som derimot får en salgsanbefaling klistret på seg er Equinor. Til tross for at dagens inntjening er imponerende, tror analytikerne at de europeiske gassprisene vil kollapse i løpet av de neste seks månedene. SpareBank 1 Markets har derfor nedgradert Equinor fra nøytral til selg. Ifølge meglerhuset vil triggeren for aksjenedturen være når gassprisene faller, ikke hvis.

Sveen Nilsen og Lyngvær råder derfor investorer å ta ut overskuddet nå og selge aksjen. Analytikerne har satt kursmålet til Norges største selskap på 220 kroner pr. aksje.

I tillegg blir Aker BP, BW Energy, DNO og Questerre alle nedgradert fra kjøp til nøytral.