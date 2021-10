Direktør kjøper aksjer i skadeskutt solcelleselskap

Driftsdirektør Nenad Keseric i Ocean Sun har kjøpt 9.120 aksjer i Ocean Sun til en kurs på 16,96 kroner stykket, tilsvarende nesten 155.000 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Keseric 9.720 aksjer i Ocean Sun.

I begynnelsen av forrige uke skrev Finansavisen at Andenæsgruppen har kjøpt seg opp som nest største aksjonær i solcelleselskapet med en eierandel på 16,15 prosent. Det skjedde gjennom investeringsselskapet Kvantia.

Gründer lempet ut aksjer

22. september meldte Ocean Sun at gründer og tidligere styremedlem Arnt Emil Ingulstad hadde solgt 2,5 millioner aksjer i selskapet via Fernley Securities, og samtidig inngått en lock-up-avtale for de resterende 2,56 millioner aksjene han sitter på. Nyheten førte til et kursfall på mer enn 10 prosent.

Ocean Sun ble notert på Euronext Growth i oktober i fjor til en tegningskurs på 18 kroner. Februar 2021 ble aksjen omsatt for rekordhøye 61,60 kroner intradag og siden har pilen stort sett pekt ned.

Tirsdag ettermiddag omsettes aksjen for 16,74 kroner, ned 1,7 prosent.

I et intervju med Finansavisen mandag sa Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, at mange investorer har valgt å ta gevinst på Oslo Børs den siste tiden.