SEB skriver at selv om Scatec hadde fått gjennom signeringen med myndighetene i Sør-Afrika for RMIPP-prosjektet på 540 MW innen oktober, hadde de fortsatt hatt igjen utvikling og konstruksjon av 900 MW for å nå målet om 5,9 GW innen 2021.

Det fremkommer av en analyse der meglerhuset nedjusterer kursmålet på Scatec til 250 kroner pr. aksje, fra tidligere 360 kroner.

«Forrige ukes kommunikasjon fra selskapet kommer bare på toppen av det som føles som en endeløs strøm av dårlige nyheter rundt selskapet. Dårlige nyheter kommer sjelden alene», er kommentaren fra meglerhuset – som overhodet ikke er overrasket over at selskapet må gi opp sitt 2021-vekstmål.

SEB nedjusterer sine estimater for omsetning i tredje kvartal og venter at forventningene til selskapet vil være dempet frem mot rapporteringen.



Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen på selskapet – inkludert beskjeden «Don't Stop Believin».