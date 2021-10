EU har nok gass for vinteren

Ifølge den europeiske energikommissæren Kadri Simson har EU-landene nok gass til å klare seg gjennom vinteren, men hun peker samtidig på at oppgangen i gassprisene viser behovet for å raskt bytte over til fornybarkilder samt analysere ideen om et strategisk EU-gasslager samt felles innkjøp, melder Reuters.

– Gasslagrene under bakken ligger på over 73 prosent på tvers av Europa. Dette nivået er lavere enn tiårssnittet, men nok til å dekke behovet i vintersesongen, sa Simson til Europaparlamentet.

– Innen slutten av året vil jeg foreslå en reform av gassmarkedet, og vil gjennomgå i den konteksten problemene rundt lagring og sikkerheten rundt tilbud, sa hun.