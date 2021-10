Putin vil øke gasstilførselen til Europa

President Vladimir Putin sier Russland vil øke gasstilførselen til Europa, ifølge Reuters onsdag.

Presidenten sier videre at vi kan se rekordhøy tilførsel av gass til Europa fra Russland og at Gazprom har økt gasstransporten via Ukraina.

Videre sier Putin at de er klare til å stabilisere det globale energimarkedet, ifølge Reuters.