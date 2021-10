Forventer en kraftig økning i energiforbruket frem til 2050

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, anslår at uten vesentlige endringer i policy eller teknologi vil verdens energiforbruk vokse med nesten 50 prosent mellom 2020 og 2050. Det fremgår av EIAs International Energy Outlook 2021 (IEO2021)-rapport fremlagt onsdag.

EIA tror at sterk økonomisk vekst, spesielt for utviklingsøkonomier i Asia, vil drive global økning i energiforbruket til tross for pandemirelaterte nedganger og langsiktige forbedringer i energieffektiviteten.

Videre anslås det at hvis dagens policy og teknologiske trender fortsetter, vil det globale energiforbruket og energirelaterte karbondioksidutslipp øke til 2050 som følge av befolkningsvekst og økonomisk vekst.