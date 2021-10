EAM Solar kom i morgentimene med oppdatering fra det pågående rettsmarerittet i Italia.

Selskapet melder at høyeste rettsinstans i Italia, The Supreme Court of Cassation, har annullert avgjørelsen som ble tatt av en domstol i Milano i januar i år.

EAM Solar Investeringsselskap som investerer i solcelleparker for langsiktig eierskap.

Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Viktor Erik Jakobsen.

Etter det EAM forstår er dermed den opprinnelige avgjørelsen stående fra 2019 – EAM har blitt utsatt for kontraktssvindel i forbindelse med oppkjøpet av P31-solcellefarmen.

Aksjen stiger 45 prosent etter børspausen er hevet.

Detaljene rundt avgjørelsen fra den italienske domstolen vil bli publisert ved en senere anledning.