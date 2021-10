Milliarddeal for Scatec i Irak

Et konsortium ledet av Scatec har signert en avtale med Irak om å bygge en solpark på 525 megawatt, opplyser oljedepartementet i Irak torsdag, ifølge Reuters.

Iraks oljeminister sier verdien av avtalen er rundt 500 millioner dollar, fremgår det.

I Scatecs rapport for andre kvartal fremgikk det at selskapet med partnere har blitt tildelt to solprosjekter på totalt 525 megawatt i Irak, og var i diskusjoner med myndighetene og långivere for de nødvendige kontraktstrukturer for å finansiere og bygge kapasiteten.

Scatec steg 0,9 prosent til 149,25 kroner på Oslo Børs torsdag, til tross for at både Pareto og SEB – som har vært veldig uenige om aksjen i flere år – begge slaktet kursmålene.