– Russland hadde også en kald vinter i vinteren som gikk, så de trakk også gasslagrene sine ned, men det var ingen som trodde det skulle bli så kritisk som det nå er, sier analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop i et intervju på Finansavisen TV.

Samtidig som verden har begynt å åpne opp for fullt etter pandemien har appetitten etter energi og råvarer økt.

Oljeprisen har nå passert 80 dollar, men det som er langt mer spektakulært er gassprisene. Schieldrop forteller at gassprisen har steget til nivåer tilsvarende over både 200 og 300 dollar per fat oljeekvivalenter på kort tid.

Årsakene til at gassen er så dyr er sammensatt, men faktorene inkluderer blant annet lave gasslagre i Europa og Asia som må fylles, høye CO2-priser i Europa, kombinert med lite sol- og vindkraft inn i kraftnettet i Europa.

Norge pumper nå all gassen vi har ned til Europa, og norske myndigheter ga nylig tillatelse til Equinor for å øke produksjonen på både Troll- og Oseberg-feltene.

– Nå driver Russland og bygger opp sine egne lagre til normalt. Så også Russland holder tilbake gass for å bygge egne lagre i tilfellet det kommer en kald vinter, sier Schieldrop og fortsetter:

– Men når Russland er ferdig med dette i oktober så vil de begynne å eksportere mer i november, men det vet ikke markedet. De vet ikke om det er sikkert at det blir tilfellet eller om Putin driver gjøn med oss, og et spill med oss, for å få politiske vedtak for å få åpnet Nord Stream II – sånn at man kan eksportere gass fra Russland til Europa, uten å gå via Ukraina.

Nord Stream II er den nye rørledningen fra Russland til Tyskland, som blant annet går via Danmark. Den er politisk kontroversiell og har blant annet vært kritisert av USA for at den gjør Europa mer avhengig av russisk gass.

Se hele intervjuet med Bjarne Schieldrop og diskusjonen med Trygve Hegnar her: