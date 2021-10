Horisont Energi har inngått en intensjonsavtale med Koole Terminals

Horisont Energi og Koole Terminals inngår en intensjonsavtale om å samarbeide for å utvikle et terminal- og lagringsanlegg i Rotterdam havn, ifølge en melding fra selskapet.

I henhold til avtalen vil Horisont Energi og Koole Terminals utforske etableringen av et strategisk samarbeid om lagring av ammoniakk produsert og transportert fra Norge til Rotterdam.

Avtalen vil også omfatte tekniske og kommersielle konseptmodeller for lagring av ammoniakkprodukter, tjenesteløsninger og teknologier for videre distribusjon for å dekke forventet etterspørsel i Nordvest-Europa, skrives det.