DNB Markets frykter ytterligere kursfall i Nel

I fredagens rapport fra DNB Markets understrekes det at andre aktører i stigende grad arbeider seg inn på Nels ventede leveranser til Nikola.

«Nikola inngikk forrige uke en avtale med Opal knyttet til hydrogen fyllestasjoner og annonserte i går en avtale med TC Energy om utvikling av kritisk infrastruktur, såkalte hubs, til hydrogensatsingen», skriver analytikeren .

Selv om ingen av disse avtalene utelukker Nel som leverandør av elektrolysører eller fyllestasjoner mener DNB Markets at spesielt avtalen med TC Energy kan åpne for mer sentralisert produksjon og anskaffelse av hydrogen, hvilket vil kunne gi en mer fleksibel opptrappingsmulighet for Nikola og samtidig redusere behovet for elektrolysører.

DNB Markets opererer med en salgsanbefaling på Nel og har et kursmål på 10 kroner.

Flere aktører venter tydeligvis kursfall. På Finanstilsynets oversikt over børsens mest shortede aksjer er Nel oppført med en shortandel på 9,16 prosent, tilsvarende 134 millioner aksjer.

Ikke alle er like skeptiske. Tidligere denne uken senket RBC Capital sitt kursmål på Nel fra 27 til 25 kroner, samtidig som outperform-anbefalingen ble gjentatt. I det de omtalte som et «oppsidescenario» mener analytikerne at Nel kan stige til 40 kroner.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 12,36 kroner, ned 0,5 prosent, hvilket gir selskapet en markedsverdi rett i overkant av 18 milliarder kroner.