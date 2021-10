Equinor har fredag invitert analytikere til å sende inn resultatestimater for tredje kvartal.

Oseberg økte sin gassproduksjon sammenlignet med tredje kvartal 2020, og venter også at den samlede gassproduksjonen på norsk sokkel kommer inn høyere enn samme periode i fjor.

For lete- og produksjonsvirksomheten i Norge (E&P Norway) blir driftskostnadene i kvartalet påvirket av et oppdatert estimat for avvikling av rørledninger, tilsvarende en økning på rundt 220 millioner dollar – uten at dette vil ha noen kontanteffekt.

Equinor estimerer den realiserte væskeprisen for E&P Norway til 68,60-70,60 dollar pr. fat i tredje kvartal 2021.

For E&P International er estimatet 68,50 og 70,50 dollar pr. fat, mens E&P USA-estimatet er på 59,50-61,50 dollar pr. fat.

Knalltall for gasstrading

Energikjempen kommer i dagens oppdatering ikke utenom de europeiske gassprisene, som har mer enn doblet seg i løpet av tredje kvartal.

«Vårt gassalg er mest spotbasert, men en andel av våre langsiktige gasskontrakter er basert på indekser datert lenger frem. Vi har brukt derivater for å endre priseksponeringen av disse volumene til spot- og frontmåned-prising», skriver Equinor fredag.

«Derivater er verdsatt «mark to market» i våre regnskaper hvert kvartal, og derivat-effekten fra økende gasspriser vil gi en betydelig gevinst i resultatene for MMP (markedsføring, midtstrøm og prosessering) i tredje kvartal», heter det videre.