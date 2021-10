Tildelt eierandeler offshore Gabon

Panoro Energy og BW Energy sammen med Vaalco Energy har foreløpig blitt tildelt eierandeler i leteblokkene G12-13 og H12-13 offshore Gabon, opplyses det i en børsmelding.

BW Energy har status som operatør for blokkene med en eierandel på 37,5 prosent, mens Vaalco Energy og Panoro Energy har eierandeler på henholdsvis 37,5 og 25 prosent.

De to blokkene ligger inntil Dussafu-lisensen, og dekker et område på henholdsvis 2.989 kvadratkilometer og 1.929 kvadratkilometer. Det er ifølge Panoro ventet at produksjonsdelingskontraktene på de to blokkene vil ha en leteperiode på åtte år med en opsjon på ytterligere to års forlengelse. I løpet av leteperioden har partnerne som intensjon å gjennomføre et arbeidsprogram som kan inkludere reprosessering av eksisterende seismikk, innhenting av ny seismikkdata og leteboring.

BW Energy opplyser at partnerne har forpliktet seg til å bore letebrønner på blokkene i løpet av leteperioden, og har som intensjon å gjennomføre 3D-seismikkinnhenting på begge blokkene.

– Disse blokkene ligger i kjerneområder for BW Energy, det meste innen tie-back avstand fra eksisterende infrastruktur med potensial for hurtig verdiskapning fra fremtidige funn. Mens vi forbereder oss på ytterligere produksjon som kommer online fra Hibiscus/Ruche-prosjektet i 2022, vil disse lisenstildelingene kombinert med våre pågående utviklingsprosjekter videre demonstrere BW Energy sin forpliktelse til Gabon og til våre ambisjoner om å vokse både produksjon og kontantstrøm, sier adm. direktør Carl K. Arnet i BW Energy.