Aibel melder at selskapet er sikret en Feed-kontrakt med Equinor verdt 130 millioner kroner for å gjøre det innledende design- og ingeniørarbeidet for elektrifiseringsprosjektet på Kårstø.

I kontrakten er det to opsjoner, inkludert en totalkontrakt for gjennomføringen av hele prosjektet.

Gitt at eieren Gassco, operatøren Equinor og de andre partnerne går videre med prosjektet ligger Aibel dermed an til å sikre seg det de kaller en «kontrakt av betydelig størrelse».

Med det mener de en kontrakt på «over 2,5 milliarder kroner», ifølge selskapet.

I første omgang blir i snitt 85 personer satt i sving på Aibels kontorer i Haugesund i Feed-fasen. Blir det grønt lys for hele prosjektet øker omfanget betydelig – da vil prosjektet på det meste sysselsette rundt 600 personer.

– Denne tildelingen befester Aibels ledende posisjon innen elektrifisering av norske olje- og gass installasjoner til havs og på land. Vi er stolte av å kunne bidra til reduserte utslipp i tråd med industriens ambisjoner, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel i en uttalelse.

Investeringsbeslutning kan komme neste år

I meldingen fra Aibel kommer det frem at en investeringsbeslutning, med tilhørende totalkontrakt, etter planen skal skje i årsskiftet 2022/2023.

Det såkalte Kårstø Electrification Project er bare et av flere store elektrifiseringsprosjekter som enten er under bygging eller planlegging i den norske oljeindustrien.

Elektrifisering ses på av bransjen som et av de viktigste klimagrepene de kan ta for sine utslipp i Norge. Mindre utslipp vil også skjerme bransjen fra den varslede økningen i CO2-prisen på norsk sokkel, som etter planen skal mer enn dobles til 2.000 kroner pr. tonn i 2030.

Elektrifisering er samtidig omstridt. Kritikerne peker på at tiltakene er kostbare og at gassen som ikke lenger forbrennes på anleggene heller eksporteres og gir utslipp hos kunder i Europa.

I tillegg til Kårstø jobbes det med elektrifisering av blant annet Sleipner, Melkøya og Troll, samt en rekke felt på Utsirahøyden, Wisting i Barentshavet og andre.

Vurderer å ta Aibel på børs

Aibel er et stort leverandørkonsern som er særlig store innen oljeservice og fornybar energi. Selskapet står blant annet bak flere store installasjoner på Johan Sverdrup-feltet og har i tillegg vunnet kontrakter for leveranser av omformerplattformer til havvindprosjekter som Dolwin, Hywind Scotland og Doggerbank.

Aibels tre store aksjonærer – Andresen-familiens Ferd (50 prosent), fondet Ratos (32 prosent) og det svenske pensjonsfondet Sixt AP (18 prosent) – annonserte tidligere i år at man vurderer å børsnotere Aibel.

Totalt jobber det over 4.000 mennesker i Aibel-konsernet, som eier to store verft i Haugesund og Thailand.