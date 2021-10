Regjeringen øker støtten til hydrogen og ammoniakk

I statsbudsjettet for 2022 øker regjeringen støtten til forskning og utvikling innen hydrogen og ammoniakk, ved å etablere et eget forskningssenter. Senteret vil motta en årlig bevilgning fra Olje- og energidepartementet på 30 millioner kroner i opptil åtte år, til sammen 240 millioner kroner, ifølge en melding relatert til statsbudsjettet 2022 tirsdag.

Forskningssenteret skal utvikle nyskapende løsninger innen hydrogen og ammoniakk, og vil starte opp tidlig i 2022.

Målet er å samle sterke forskningsmiljøer og et stort antall brukerpartnere fra næringslivet i en målrettet, felles satsing. Senteret skal arbeide helhetlig med hydrogen fra både naturgass og fra fornybar kraft, og anvendelse av hydrogen og ammoniakk til energi-, mobilitets- og industriformål.

Viderefører bevilgning

Regjeringen viderefører også bevilgningen til infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen på 100 mill. kroner over Olje- og energidepartementets budsjett i 2022.

Midlene bevilges til Norges forskningsråd, som skal samarbeide med Enova om å støtte flere pilot- og demonstrasjonsprosjekter som skal bidra til tidligfase markedsutvikling for hydrogen.

— Vi vil videreføre satsingen på infrastruktur, med fokus på knutepunkter og leveransekjeder som skal legge til rette for markedsutvikling og kommersiell bruk av hydrogen. Dette er flaskehalser som må løses for å utløse et norsk hydrogenmarked, sier olje- og energiminister Tina Bru.