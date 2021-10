Equinor endrer fornybarrapportering

Equinor endrer nå praksisen for hvordan gevinst og/eller tap fra salg av eiendeler inkluderes i justerte resultater for fornybarsegmentet, melder energikjempen tirsdag.

Endringen gjelder fra tredje kvartal, som Equinor vil rapportere om 27. oktober.

Den kommer etter en forespørsel om informasjon fra og påfølgende dialog med Finanstilsynet, opplyses det.

«Equinor vil i sin finansielle rapportering for tredje kvartal 2021 legge til grunn en konsistent praksis for sitt fornybarsegment, så vel som for oppstrøms- og midtstrømssegmentene. Gevinst og/eller tap fra salg av eiendeler vil bli ekskludert fra justert resultat som alternativt resultatmål for alle segmenter», heter det.

Tidligere perioder som påvirkes av endringen vil bli presentert 27. oktober sammen med rapporten for tredje kvartal.