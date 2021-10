IEA: Oljeetterspørselen vil avta i alle scenarioer mot 2050

Det internasjonale energibyrået (IEA) melder nå at den globale oljeetterspørsel for første gang avtar frem mot 2050 i alle deres scenarioer.

Byrået ser nå for seg en utvikling av «den nye økonomien» som elektrifisert, effektiv, sammenkoblet og ren.

Det fremgår i 2021-utgaven av IEAs «World Energy Outlook»-rapport, publisert onsdag.

Under «Announced Pledges Scenario» (APS) vil oljeetterspørselen nå en topp rett etter 2025, hvilket vil etterfølges av en skarp nedgang i etterspørsel til 75 millioner fat pr dag innen 2050.

Under «Stated Policies Scenario» (STEPS) vil derimot etterspørselen nå en topp rundt 2030, før den vil falle gradvis.

For å møte kravene til Net Zero Emissions by 2050 (NZE-scenarioet) må imidlertid oljebruken ned til rundt 25 millioner fat pr dag innen 2050, skriver IEA.

Hva gjelder etterspørselen etter naturgass øker denne i alle scenarioer de neste fem årene, men det er skarpe avvik i scenarioene etter dette. Mange faktorer påvirker i hvilken grad, og hvor lenge, naturgass vil være sentralt etter hvert som overgangen til ren energi akselerer, heter det i rapporten.

Under NZE-scenariet, vil en rask økning i lavutslippsdrivstoff være en sentral del av løsningen, og en stor grunn til at nye olje- og gassfelt ikke er nødvendig.

I alle scenarioene antas det at andelen fornybar energi i forhold til fossil energi ligger mellom 40 og 70 prosent i 2050 – og høyere i visse regioner – sammenlignet med dagens nivå på 10 prosent.