Oljeprisen stiger svakt

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,14 prosent til 83,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,09 prosent til 80,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 83,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

IEA har onsdag morgen publisert sin «World Energy Outlook»-rapport. Der trekker de frem at den global oljeetterspørsel nå for første gang vil avta mot 2050 i alle scenarioer.

Under «Announced Pledges Scenario» (APS) vil oljeetterspørselen nå en topp rett etter 2025, hvilket vil etterfølges av en skarp nedgang i etterspørsel til 75 millioner fat pr dag innen 2050.

Ellers preges sentimentet av bekymringer rundt høye kull- og LNG-priser i Kina, India og Europa, som har potensiale til å øke inflasjon og redusere globale vekstutsikter, melder TDN Direkt. I tillegg trekkes det frem at dollaren handles på det høyeste nivået på nær ett år.

ANZ er ifølge nyhetsbyrået fortsatt av den formening at høye priser på gass og kull vil medføre høyere etterspørsel etter diesel og fyringsolje, og viser blant annet til adm. direktør i TotalEnergies, Patrik Pouyanné, som tirsdag uttalte at etterspørselen etter olje stiger i store deler av Asia i takt med at kjøperne bytter vekk fra gass.

Markedet avventer oljelagertall fra API, hvilket er en dag forsinket grunnet Colombus Day.