Energiprisene har steget kraftig den siste tiden. Oljeprisen er opp 60 prosent så langt i år, og 14 prosent den siste måneden, samtidig som naturgass- og strømprisene i Europa også har gjort et kraftig byks.

– Nå som den nordlige halvkule gjør seg klar for vinteren, har frykten for knapphet virkelig festet et klamt grep rundt gassmarkedet, skrev DNB Markets-analytiker Kelly Chen i tirsdagens morgenkommentar.

Rekorden for gassprisene i Storbritannia ligger nå på hele 293 pence/therm, ifølge energianalyseselskapet ERCE. Det er nær 2.200 prosent opp fra juli i år.

Gasspriser UK 12. oktober Foto: ERCE

Gazprom på maks

Et av de største gasselskapene i verden er russiske Gazprom, der staten har en eierandel på 50,002 prosent, som står for en stor andel av naturgassen som strømmer inn i det europeiske markedet.

Gasskjempen merker etterspørselen godt og pumper ut maksimalt med gass inn i Europa i henhold til dagens kontrakter, melder Reuters.

«Vi kan ikke levere utover kontraktene. Hva skal vi gjøre? Levere gratis? Det handler om å forhandle med Gazprom», sier pressetalsmann for Kreml, Dmitry Peskov, i en uttalelse onsdag.

I en separat uttalelse sa den russiske viseministeren for energi Pavel Sorokin at Russland ikke har endret tidsplanen for gassinjeksjon i lagringsanleggene før 1. november. Det ser dermed ut til at Russland ikke har det travelt med å levere enda mer naturgass til Europa i spotmarkedet.

Til tross for at gassprisene har nådd nye rekorder denne måneden har Kreml nektet for at Russland bevisst holder igjen naturgass for å holde prisene oppe, samt for å få regulatorisk gjennomslag for den nye gassledningen «Nord Stream 2» gjennom Det baltiske hav til Tyskland.