USA går hardt inn i havvind

USAs innenriksminister Deb Haaland la onsdag frem en plan for USAs fornybarsatsing innen havvind, hvilket blant annet innebærer syv auksjoner for utviklingstillatelser for havvind de neste fire årene, går det frem av en pressemelding fra innenriksdepartementet i USA.

Utviklingstillatelsene vil blant annet være i Gulf of Maine, New York Bight, Central Atlantic og Mexicogolfen, samt utenfor Carolina, California og Oregon. Biden/Harris-administrasjonen har som mål å generere minst 30 GW havvind innen 2030.

– Vi har store mål og vi skal oppnå en ren energiøkonomi, sa Haaland under en tale på American Clean Power's Offshore windpower-konferanse onsdag.

Kommersielle fiskebedrifter har protestert og sagt at planlagte havvindprosjekter utenfor østkysten vil gjøre det vanskelig å høste verdifulle sjømatarter som kamskjell og hummer, hvilket kan utfordre prosjektene, skriver Bloomberg.

I tillegg til havvind, jobber innenriksdepartementet med andre føderale byråer for å øke fornybar energiproduksjon på føderalt land, sa Haaland, med et mål om minst 25 gigawatt landbasert fornybar energi fra vind og sol innen 2025.