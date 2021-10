Scatec har inngått en avtale med Fertiglobe og det statlige egyptiske fondet TSFE om utvikling av et grønt hydrogenanlegg med 50-100 MW kapasitet i Egypt, går det frem av en melding torsdag.

De tre skal utvikle anlegget sammen, og hydrogenet vil brukes som innsatsfaktor for grønn ammoniakkproduksjon under en avtaksavtale med Fertiglobes datterselskap EBIC. Videre fremkommer det at Scatec vil bygge, operere og eie «mesteparten» av anlegget.

– Vi er stolte over å etablere et sterkt partnerskap med Fertiglobe og TFSE for å få den grønne agendaen videre i Egypt. Vi ser på grønn hydrogen som en naturlig del av vår strategi og det fornybare økosystemet i årene som kommer, sier konsernsjef Raymond Carlsen.

Partene vil søke regulatoriske godkjennelser fra myndighetene i Egypt, og det vil søkes samarbeid fra hydrogenteknologiutviklere og multilaterale utviklingsinstitusjoner for finansiering.

Arbeidet med å lande kommersielle avtaler for det nye anlegget vil starte umiddelbart og selskapene målsetter å gjøre en investeringsbeslutning i 2022 med oppstart av hydrogenanlegget i 2024.