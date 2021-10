Oljeselskapet Okea har ikke vært noe eventyr etter at selskapet gikk på børs i juni 2019. Nå har imidlertid aksjen skutt voldsom fart, og plutselig har aksjeformuen til Ola Borten Moe, som torsdag ble statsråd for høyere utdanning, bykset i været.

På disse tider i fjor var Ola Borten Moes Okea-aksjer kun verdt 4,5 millioner kroner. Så begynte aksjen å løfte seg solid frem til nyttår, og én uke inn i 2021 hadde han aksjer for 8,1 millioner.

Resten av første halvår 2021 lå Okea-aksjen rolig, men rett før valget den 13. september begynte ting å skje. Aksjen skjøt opp fra 15 kroner og helt til 26 kroner ved børsslutt onsdag. I løpet av én måned har dermed Borten Moes Okea-aksjer steget med 6,5 millioner fra 8,7 millioner til hele 15,2 millioner kroner.

Kjøpte i stedet for å selge

Bak Okea sto fire gründere. De mest profilerte var Ola Borten Moe og Erik Haugane. I tillegg var Knut Evensen og Anton Tronstad med. Sistnevnte var størst blant gründerne med 1,8 prosent da selskapet gikk på børs.

Kvartetten slet med å tiltrekke seg investorer, hvilket medførte at de måtte jekke ned prisintervallet fra opprinnelig mellom 25 og 33 kroner pr. aksje til 21 kroner. Samtidig ble et planlagt annenhåndssalg fra Ola Borten Moe og Knut Evensen droppet. I stedet kjøpte de flere aksjer i emisjonen. Selskapet kom på børs med 315 millioner friske kroner på kontoen og en prising på 2 milliarder kroner.

Opsjonsgevinst

Ola Borten Moe eier sine Okea-aksjer gjennom investeringsselskapet Skjefstad Vestre. Ved børsnotering hadde han 552.000 aksjer. Siden har han økt litt til dagens post på 582.700, hvilket gjør ham til den 12. største aksjonæren.

I tillegg til aksjeposten fremgår det av årsrapporten for 2020 at Borten Moe har 250.000 opsjoner. Disse opsjonene har en innløsningspris på 17,90 kroner, og har dermed plutselig fått en verdi utover tidsverdien. Her snakker vi følgelig ytterligere 2 millioner kroner i verdistigning for Borten Moe.

Opsjonene ble gitt i februar 2018 og har en løpetid på 4,5 år med forfall i oktober 2022. Det opplyses i notene i årsrapporten at det er en forutsetning for opsjonene at man er ansatt når opsjonene skal innløses.

Borten Moe var ansvarlig for forretningsutvikling i Okea frem til 1. oktober 2019, men står likevel fortsatt oppført med opsjonene i årsberetningen for 2020. Medberegnet opsjonene har Borten Moe tjent 8,5 millioner den seneste måneden.

Draugen og Yme

Okea-aksjen fikk et ekstra kursløft onsdag etter at selskapet meldte om at de ikke klarte å regne hjem en utbygging av Vette- og Grevling-funnene. Det ble tolket positivt ved at kapitalen i stedet ville kunne bli utbetalt til aksjonærene.

Okea har i tillegg til å være operatør på det gamle Shell-feltet Draugen, hatt Yme som et sentralt prosjekt i flere år.

Den første utbyggingen av Yme endte i en fullstendig fiasko for den daværende operatøren Talisman. Plattformen viste seg å være så dårlig at den måtte fjernes og hugges opp før feltet noen gang kom i produksjon. Siden har Repsol og Okea forsøkt å gjenoppbygge feltet på nytt.