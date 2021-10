Spansk gigant satser milliarder på hydrogen

Repsol vil investere 2,55 milliarder euro de neste ti årene for å øke satsingen på fornybar hydrogen, melder Reuters torsdag.

Selskapet skrev i en melding tidligere torsdag at de planlegger å rette investeringene til hele hydrogenverdikjeden, med sikte på å nå en installert kapasitet på 552 megawatt i 2025 og 1,9 gigawatt innen 2030.

Tidligere i dag fremkom det også at Repsol og EDP har inngått en avtale om å implementere hydrogenprosjekter på den iberiske halvøy i Portugal. Avtalen tar for seg tre mulige prosjekter: to i Spania og ett i Portugal.

I Portugal er planen at den fornybare hydrogenproduksjonen drar nytte av Repsols virksomhet på samme sted, fremkommer det.