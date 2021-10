Store kinesiske selskaper vil sikre seg flytende amerikansk naturgass

Flere større kinesiske energiselskaper er i fremtredende samtaler med amerikanske eksportører for å sikre langsiktig tilbud av LNG, samtidig som skyhøye gasspriser og innenlandsk kraftmangel øker bekymringene rundt landets brenselssikkerhet, melder Reuters fredag og viser til flere kilder.

Minst fem selskaper inkludert Sinopec Corp og CNOOC, samt lokale myndighetsstøttede kraftdistributører som Zhejiang Energy, er ifølge kildene i diskusjoner med amerikanske eksportører, i hovedsak Cheniere Energy og Venture Global.

Samtalene kan lede til avtaler verdt flere titalls milliarder dollar og vil føre til en sterk oppgang i kinesisk import av LNG fra USA. Samtalene skal ha startet tidligere i år, men har skutt fart de seneste månedene.

– Selskapene sto ovenfor en tilbuds-gap for vinteren og stigende priser. Samtalene har tatt seg opp siden august da spot-prisene steg til 15 dollar pr. mmbtu, sier en Beijing-basert industrikilde med kjennskap til samtalene, ifølge Reuters.

Kildene sier videre at det ventes annonseringer av nye avtaler de kommende månedene etter at det privateide ENN Natural Gas Co ledet av tidligere i LNG-sjef i CNOOC, annonserte en 13-årig avtale med Cheniere på mandag.