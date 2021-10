Det europeiske energiselskapet Vattenfall har forpliktet seg til resirkulering av vindturbinblader for å redusere den langsiktige miljøpåvirkningen, ettersom veksten i vindesegmentet øker i hele Europa, ifølge en melding fra selskapet.

Et av problemene som har dukket opp i vindindustrien er avhending av blader som har en livssyklus på rundt 20 år, og som består av komplekse komposittmaterialer, ifølge Vattenfall.

Det har derfor forpliktet seg til et deponi-forbud for utslitte vindturbinblad med umiddelbar virkning. Selskapet har også bundet seg til gjenbruk, gjenvinning eller resirkulering av 50 prosent av vindturbinbladene innen 2025 og 100 prosent innen 2030.

«Det er ikke lenger akseptabelt at sammensatt avfall fra vindindustrien kjøres på søppelfyllinger, som om spesifikke lovgivninger åpner for dette», sier Eva Philipp, leder for fornybarvirksomheten innen vind, i meldingen.

Det svenske selskapet har rundt 50 vindparker i drift på land og til havs i fem land, som står for rundt en tredjedel av energimiksen. I tillegg skal det bygge Danmarks og Skandinavias største havvindpark, samt Sveriges største vindpark på land. Vattenfall forventer at vindenergi vil fortsette å være en økende del av virksomheten, og at det vil bre seg mer utover i Europa og globalt.

For kort tid siden besluttet Vattenfall å skru til målene for utslippskutt ytterligere. Gjennom utfasing av kull og økt satsing på sol- og vindenergi skal energigiganten oppnå null i netto utslipp innen 2040.