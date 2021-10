Kan oljeprisen bli enda høyere?

Onsdag denne uken publiserte det internasjonale energibyrået IEA sin årlige rapport «World Energy Outlook», om utsiktene for energimarkedet i årene og tiårene fremover. Her fremmer de en alvorlig advarsel om at det investeres for lite i ren energi.

Energietterspørselen har steget jevnt og trutt i takt med at verden gjenåpner etter coronapandemien. Snart er etterspørselen på samme nivå som før covid. Samtidig er det i dag ikke tilstrekkelige alternativer innen fornybar energi til å mette markedet. Resultatet er at etterspørselen etter fossilt brensel øker.

Siden starten av pandemien ar oljeprisen steget fra rundt 20 dollar per fat til 85 dollar. Dette er godt over nivåene vi så før pandemien. Veksten i oljeprisen er imidlertid beskjeden sammenlignet med prisøkningen i naturgass og kull.

Med så høye priser som vi nå ser for alternative energikilder er det mulig at etterspørselen etter olje fortsetter å stige. Ifølge IEA vil den pågående energikrisen kunne øke oljeetterspørselen med 500.000 fat per dag, og nå 99,6 millioner fat per dag i løpet av neste år. Dette er høyere anslag er energibyrået tidligere har kommet med.

Viktigere enn grønn omstilling

De siste årene har det vært mye fokus på klimakrise og grønn omstilling. Heldigvis gjøres det mye. Men å bekymre seg for klima er et luksusproblem ikke alle har råd til å ta seg.

I store deler av verden, Kina og India blant annet, er velstandsnivået lavere enn vi er vant med i Norge, og jakten på bedret livskvalitet trumfer frykten for global oppvarming.