Hydrogengigant satser tungt – Norge først ut

Ineos vil investere mer enn 2 milliarder euro på elektrolysefabrikker for produksjon av grønt hydrogen på tvers av Europa, går det frem av en pressemelding mandag.

Det første anlegget skal bygges i Norge, med en kapasitet på 20 MW. Prosjektet vil kutte CO2-utslippene med minst 22.000 tonn årlig for selskapets Rafnes-virksomhet, som vil fungere som et knutepunkt for tilførsel av hydrogen til norsk transportsektor.

Ineos vil over de neste ti årene også sette opp fabrikker i Tyskland og Belgia, og har i tillegg planer for Storbritannia og Frankrike. Selskapet, som gjennom Inovyn-divisjonen allerede er Europas største hydrogenprodusent, sikter mot et tett samarbeid med regjeringer innad i EU, der hydrogen er en viktig del av planen om å eliminere utslipp av drivhusgasser innen 2050.

– Roper etter grønt hydrogen

EU planlegger å installere 40 GW elektrolysekapasitet inneværende tiår.

– Europa roper etter flere investeringer i grønt hydrogen, og dette viser vår vilje til å ta en ledende rolle i produksjonen av dette viktige, nye drivstoffet, sier konsernsjef Jim Ratcliffe ifølge meldingen.

Nel faller 5,8 prosent til 12,83 kroner så langt i mandagens handel på Oslo Børs.