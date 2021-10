Hexagon Purus med nytt prosjekt

Hexagon Purus blir med i Zerocoaster-prosjektstudien koordinert av Vard, hvor studien har som mål å undersøke, evaluere og presentere nullutslipps skipsdesign-løsninger som benytter alternative drivstoffsystemer.

Zerocoaster representerer bulkdrift i kyststrøk i Norge, og systemer og komponentløsninger som lanseres i prosjektet vil være gjeldende for skalering og rekonfigurering for andre maritime applikasjoner. Prosjektstudien finansieres av Forskningsrådet, og Hexagon Purus vil bidra med deres kunnskap og ekspertise i lagring og distribuering av komprimert hydrogengass ved bruk av type-4 komposittsylinderteknologi.

– Vi ser brede fordeler ved å jobbe med Vard og prosjektpartnerne. Vi har teknologien som kreves for å lagre og distribuere komprimert hydrogen i stor skala og ser frem til å dele vår ekspertise. Det er en god mulighet for oss til å lære fra hverandre, og samtidig drive overgangen til nullutslipps maritime applikasjoner, sier teknisk salgsleder for maritim Håvard Stave i Hexagon Purus.

Prosjektet har planlagt ferdigstillelse innen slutten av 2021.